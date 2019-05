El risc de contagi del VIH és zero si se segueix tractament, segons una investigació

El risc de transmissió del VIH en parelles gais en les quals només un està infectat és zero si se segueix adequadament el tractament antiretroviral, segons un estudi en què han participat l'Institut d'Investigació de la Sida IrsiCaixa, BCN Checkpoint i la Fundació Lluita contra la Sida.

La investigació, que publica la revista The Lancet, ha seguit 782 parelles gais durant dos anys i ha confirmat que una càrrega viral indetectable fa impossible transmetre el VIH, a més de reafirmar els beneficis de fer-se la prova periòdicament i començar el tractament com més aviat millor.

El tractament contra el VIH ha evolucionat molt els últims anys, fins al punt que existeixen més de 30 fàrmacs per combatre el virus, fruit de la combinació de 23 principis actius. Aquesta important millora ha permès fins i tot que l'esperança de vida de les persones amb VIH sigui similar a la de la població seronegativa, encara que tant metges com el col·lectiu LGTBI reconeixen que l'estigma social no s'ha dissipat.

«Un dels principals motius de rebuig és la por de la infecció, en la majoria dels casos originada pel mateix desconeixement», ha explicat Pep Coll, metge i investigador de la Fundació Lluita contra la Sida, BCN Checkpoint i IrsiCaixa. Aquests tres centres han participat a l'estudi Soci 2, que ha seguit durant dos anys 782 parelles gais serodiscordants, és a dir, en les quals només un dels seus membres té el VIH, que van practicar un total de 76.000 actes sexuals sense preservatiu ni un altre mètode de prevenció addicional.

Durant aquest temps, només s'han diagnosticat 15 noves infeccions dins del grup, però cap d'aquestes estava vinculada amb la parella seropositiva en tractament i, per tant, estarien lligades a relacions amb d'altres persones.

L'estudi, liderat per l'University College de Londres i la Universitat de Copenhaguen, ha implicat un total de 75 centres de 14 països d'arreu del món.

Els investigadors han pogut confirmar així, per mitjà de proves genètiques del virus a través de les quals es pot traçar l'origen de la infecció, que els 15 nous casos detectats no es van produir per relacions dins la mateixa parella.