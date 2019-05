Congregació de mites punks per acomiadar Non Servium

Després d'una tòrrida discussió fora de micro i en plena escena entre Karlitos, la veu principal de Non Servium, i el guarda de seguretat de La Mirona, dos afortunats del públic van aconseguir saltar la barra de seguretat i pujar a l'escenari amb l'ajuda del cantant. I és que Non Servium no són només lletres antisistema, són l'actitud anarquista que no reconeix cap tipus d'autoritat, i molt menys en els seus concerts.

Després d'anunciar una aturada indefinida, la banda d'oi!, que acumula 12 anys de recorregut a les esquenes, van arribar dissabte a Salt acompanyats dels més grans mites del punk estatal. L'espectacle va comptar amb Natxo, un dels membres fundadors d'Animales Muertos, que ressorgeixen nodrint-se de membres de Non Servium. Va ser un primer tastet de què oferirà aquest retorn.

També per l'escenari va passar el més que reconegut Evaristo, amb la seva formació Gatillazo, oferint els seus temes propis però també recordant els mítics de La Polla Records, com Txus. Van completar el cartell els italians Talco, amb el seu ska-punk amb sons balcànics i els navarresos Guilty Brigade.