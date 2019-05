Emotiu comiat dels tres fills de l'amo d'ASOS

La mort de tres dels fills d'Anders Holch Povlses, el propietari de Asos, durant els atemptat terroristes del diumenge de Pasqua a Sri Lanka ha deixat completament devastats a gran part de Dinamarca, la Família Reial inclosa.

Després d'unes setmanes de silenci i dol, la família Povlses ha pogut acomiadar els seus tres fills amb un emotiu funeral i els prínceps Frederic i Mary de Dinamarca han volgut acompanyar-los en el seu dolor.

Però no es tracta d'una assistència per compromisos d'agenda oficial i és que tots dos matrimonis són bons amics, estant els seus fills molt units. Per això mateix els prínceps hereus han acudit acompanyats dels seus fills, Christian, Isabel, Vicent i Josefina, abrigant així a Astrid, l'única filla dels Povlses que va sobreviure a la tragèdia.

Tal és la relació entre les famílies i els nens que la princesa Isabel no ha aconseguit ocultar les seves llàgrimes quan Astrid va deixar anar uns globus en memòria dels seus germans, tenint Mary de Dinamarca que consolar la seva filla assecant-li les seves llàgrimes mentre la resta dels seus fills no podien contenir la cara de dolor.

"La pèrdua dels nostres estimats fills Àlma, Agnes i Alfred són completament incomprensibles. Gràcies a les persones encantadores que tenim al nostre voltant, aconseguirem unir-nos a través d'això. Apreciem enormement la seva humanitat", va llegir el pastor durant el funeral escrit pels Povlses.

La relació entre l'empresari i la Casa Reial va començar per l'estreta relació des de joves de l'home més ric del país amb Joaquim, el fill petit de la reina Margarida, crant una molt bona amistat també amb Federic i la seva dona, amb el qual estaven molt units per tenir fills d'edats similars, coincidint els estius a Aarhus.