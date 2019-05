La «banda sonora del Pirineu» vol fomentar la «connexió» amb la natura dels ciutadans

L'equip tècnic, gravant el so del riu Freser per al disc.

L'equip tècnic, gravant el so del riu Freser per al disc. acn

Com sona el riu Freser? I el fullatge sec en trepitjar-lo? I un salt d'aigua? Aquests són alguns dels sons originals gravats directament de la natura que recull la Banda Sonora del Pirineu, un disc que està disponible gratuïtament a les plataformes digitals Spotify i Deezer.

El projecte, impulsat des de l'empresa Aigua de Ribes, vol fomentar la «connexió amb la natura» dels ciutadans, especialment aquells que viuen en ciutats, i recordar els beneficis d'estar en contacte amb el medi. El disc consta en total de dotze melodies de la natura que un equip de la productora La Buena va enregistrar durant una setmana al Ripollès.

Entre els sons enregistrats a la Banda Sonora del Pirineu hi ha salts d'aigua, el trepig de fulles o el soroll de l'aigua del riu com baixa. Al títol hi ha les coordenades exactes del lloc on es va enregistrar.

Al capdavant del projecte hi ha l'empresa Aigua de Ribes amb l'objectiu d'ajudar els ciutadans a «reconnectar» amb la natura encara que n'estiguin lluny. La idea és animar les persones a gaudir del Pirineu, a «conèixer més arbres i menys influencers i canviar la llum de les pantalles per la llum del sol o de la lluna», segons els impulsors. Aquesta manca de contacte amb el medi natural pot arribar a causar el que es coneix com a trastorn per dèficit de natura.

La Banda Sonora del Pirineu té per objectiu respondre també a la tendència creixent d'escoltar sons per concentrar-se o relaxar-se.