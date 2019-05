Joaquim Maria Puyal: «L'important és voler ser entès i voler entendre»

El periodista Joquim Maria Puyal va pronunciar ahir una lliçó magistral sobre La voluntat de comunicar en el seu acte dsinvestidura com a doctor honoris causa a la UAB, i va assegurar que «l'important és voler ser entès i voler entendre». Puyal va tancar el cicle de cinc doctorats honoris causa atorgats amb motiu del cinquantè aniversari de la Universitat Autònoma de Barcelona. El periodista va estructurar la seva lliçó en diversos punts que corresponen a diferents aspectes de la seva labor com comunicador: la paraula, la veu, el to, el ritme, l'estil, la mirada, l'espai, el tacte, la llengua i l'«honrada subjectivitat».

Puyal va rebre aquesta distinció en reconeixement a la seva contribució a la normalització del català en els mitjans de comunicació des de la seva primera narració d'un partit de futbol en català el 1976. El comunicador va voler mostrar el seu agraïment al FC Barcelona i a Leo Messi, ja que «els seus gols s'han escoltat en català a tot el món». Puyal, «decebut de com estan el periodisme, la llengua, el país i el món» avui dia, va defensar el compromís del periodisme amb una societat «més responsable, amb més solidaritat, amb menys pors, amb menys hostilitats, amb menys dogmatismes i amb més llibertat».

La rectora de la UAB, Margarita Arboix, de la seva banda, va felicitar el periodista per la seva cura de la forma i del contingut, i pel seu «respecte per la veritat». Va descriure Puyal com «un gran divulgador que ha demostrat compromís social» en posar en primer pla els drets dels ciutadans que reben la informació.

Al final de l'acte, el Cor de Cambra de la UAB va interpretar Messi, una peça del cantant Bruno Oro amb arranjaments de Poire Vallvé.