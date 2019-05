Pride Barcelona vol reunir 400.000 persones i deixar 70 milions a la ciutat

El Pride Barcelona, el festival reivindicatiu dels drets del col·lectiu LGTBI+, que se celebrarà del 12 al 29 de juny i estarà dedicat a visibilitzar les famílies LGTBI+, preveu reunir aquest any 400.000 persones i tenir un impacte econòmic de 70 milions d'euros a la ciutat. En una roda de premsa al Palau Robert de Barcelona, els promotors van presentar ahir l'agenda social i ludicofestiva de l'edició d'aquest any, amb la seva nova imatge i la campanya de suport a les famílies no heteronormatives. «El Pride de Barcelona es convertirà en l'Orgull més gran del Mediterrani», va assegurat el president del comitè organitzador, Juan Julià.