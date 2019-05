Adrià Puntí, Kevin Johansen i Clarence Bekker, al Tempo

El festival Tempo Sota les Estrelles de Girona ha anunciat els primers artistes confirmats a l'onzena edició del certamen. Es tracta d'Adrià Puntí, Kevin Johansen i Clarence Bekker Band. El certamen programarà enguany fins a una trentena de concerts i activitats a la plaça dels Jurats i al passeig Arqueològic del Barri Vell del 18 de juliol a l'11 d'agost.

L'artista saltenc Adrià Puntí serà el primer dels tres a actuar el 29 de juliol amb un preu d'entrada de 27 euros. Johansen, que visitarà per primer cop Girona, pujarà a l'escenari el 31 de juliol per oferir el seu peculiar estil, una barreja de música popular argentina i pop nord-americà amb pinzellades de rock. El preu de les entrades serà de 29 euros. L'1 d'agost serà el torn de Clarence Bekker Band, que mostrarà el seu repertori de jazz i soul per un preu d'entrada de 19 euros. Les entrades es posaran a la venda dilluns a través del web www.tempogirona.com.

L'any passat 32.776 persones van visitar els espais de concerts. De moment, queden pendents d'anunciar dos caps de cartell més i una vintena de concerts gratuïts.