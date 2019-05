Peregrinació a Lourdes Celebració dels 50 anys del viatge

La peregrinació i ofrena floral a Lourdes, organitzada per Viatges Canigó, ha celebrat el 50è aniversari aquest any. El viatge es fer entre el 3 i el 5 de maig i hi van participar grups de Pineda, Santa Susana, Palafolls, Girona, Blanes, Salt, Mata, Banyoles Cornellà i Sarrià de Ter, entre d'altres. La missa de dissabte va ser concelebrada amb el rector de Lourdes, mossèn André Cabes; el representant d'Espanya a Lourdes, mossèn Lluís Ruiz, i el director espiritual de la peregrinació, mossèn Josep Casellas. També es va participar en la processó de torxes, un viacrucis i la missa internacional.