El «mindfulness» ajuda en el tractament de nens amb TDAH

La pràctica del mindfulness redueix els problemes d'atenció i millora la conducta dels nens amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), segons un estudi de l'hospital pediàtric Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat. Professionals de la Unitat del Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat de l'Hospital Sant Joan de Déu han elaborat l'estudi basant-se en 120 pacients afectats per TDAH. Els autors de l'estudi han analitzat l'evolució d'un grup de 60 pacients d'entre 7 i 12 anys que, després de diagnosticar-los TDAH, van fer mindfulness i l'han comparat amb un altre grup de 60 pacients que, un cop diagnosticats, van rebre l'assessorament i les intervencions psicoeducatives habituals.

El programa de mindfulness que van rebre els nens consistia a participar, durant vuit setmanes, en una sessió setmanal de 75 minuts en la qual se'ls ensenyava exercicis d'atenció plena, que després podrien practicar a casa durant la resta de la setmana. Els resultats van posar de manifest que els nens que havien seguit el programa havien reduït els símptomes d'inatenció, hiperactivitat i impulsivitat i la desregulació emocional, així com l'ansietat en un grau més elevat que els nens que havien seguit el tractament habitual per a aquest trastorn.

L'estudi conclou que la pràctica del mindfulness redueix la inatenció, la hiperactivitat, la impulsivitat i la desregulació emocional en nens amb TDAH, per la qual cosa pot convertir-se en una nova estratègia d'intervenció eficaç per a aquests menors, complementària al tractament farmacològic, segons indica l'estudi.