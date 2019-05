Mor als 97 anys Doris Day, una de les grans icones del Hollywood dels 50 i els 60

Doris Day, una de les estrelles més populars de Hollywood dels anys 50 i 60, que va protagonitzar el seu propi xou de televisió, ha mort als 97 anys. L'actriu va ser protagonista de films com Quiéreme o déjame, Té para dos, El hombre que sabía demasiado, A la luz de la Luna, Pijama para dos o Confidencias de medianoche, treball pel qual va aconseguir la seva única nominació a l'Oscar. A més de ser una de les actrius més taquilleres de Hollywood de la seva època, Day va ser també una reeixida cantant, reconeguda per la cançó, Qué será, será, de la pel·lícula El hombre que sabía demasiado, d'Alfred Hitchcock.

Day va morir a primera hora d'ahir a casa seva, a Carmel Valley, Califòrnia, al costat dels seus familiars i amics, segons va assenyalar la seva fundació, la Doris Day Animal Foundation, en un comunicat publicat a la seva pàgina web. «Day havia gaudit d'una excel·lent salut física per a la seva edat, fins que fa poc va contreure un cas greu de pneumònia, que ha ocasionat la seva mort», assenyala el comunicat, que recorda que el passat mes 3 d'abril l'actriu va celebrar el seu aniversari juntament amb uns 300 seguidors.

Mary Ann Von Kappelhoff, veritable nom de l'actriu, va néixer el 3 d'abril de 1922 a Cincinnati, Ohio, va començar la seva carrera professional com a cantant als 15 anys, i va tenir el seu primer èxit, Sentimental Journey, amb la banda dels Brown. Pel que fa al cinema, va comptar amb una àmplia trajectòria durant més de tres dècades, en les quals va tocar tots els gèneres, des del musical fins al drama passant per la comèdia i fins i tot el thriller.

Va treballar en diverses ocasions sota les ordres de Michael Curtiz en films com Romance on the High Seas (1948) o Te veré en mis sueños (1951) i també va ser rostre habitual al cinema de David Butler, amb el qual va rodar El amor no puede esperar (1949), Abril en París (1952) o Doris Day en el Oeste (1953). El 1968 va rodar la seva última pel·lícula, El novio de mamá, i va començar el seu programa de televisió The Doris Day Show, que es va mantenir en pantalla fins el 1973.

Activisme pels animals

Doris Day es va retirar del món de l'espectacle als 50 anys per dedicar-se a l'activisme en defensa dels animals que va canalitzar a través de la Doris Day Animal Foundation. El 2004, el president George W. Bush li va atorgar la Medalla Presidencial de la Llibertat pel seu treball en favor dels animals, però la por a volar va fer que es perdés la cerimònia. Aquesta por també la va portar a rebutjar el Premi de l'Acadèmia Honorari i el Premi al Centre d'Honors Kennedy.