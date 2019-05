Descobreixen una diana per tractar la toxicitat que causa el paracetamol

Un estudi de diversos investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques, a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona, ha descrit un nou agent mediador en la toxicitat hepàtica induïda pel paracetamol. Es tracta d'una proteïna que podria ser una nova diana per al tractament del mal hepàtic que provoca l'abús o mal ús d'aquest analgèsic. A Espanya la toxicitat hepàtica per paracetamol, un dels analgèsics més consumits, és la causa més comuna de l'hepatoxicitat per fàrmacs i el principal motiu d'un atac hepàtic fulminant, diuen els investigadors a la revista Gastroenterology.