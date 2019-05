VÍDEO | Mick Jagger deixa tothom bocabadat ballant com un jove als 75 anys i després d'una operació al cor

El líder dels Rolling Stones, Mick Jagger, sembla totalment recuperat de l'operació de cor a la que va ser sotmès el passat abril en penjar al seu compte de Twitter un vídeo en què se'l veu saltant i ballant com si fos un adolescent.



A l'abril, Jagger, de 75 anys, va ser sotmès a EUA a un reemplaçament de vàlvula aòrtica per catèter, un procediment poc invasiu que permet reparar la vàlvula sense haver de seccionar el tòrax, de manera que es redueix el període de recuperació.





La intervenció quirúrgica va obligar els Stones aper l'Amèrica del Nord. En un vídeo penjat a Twitter i per l'alegria dels seus seguidors, al llegendari cantant se'l veuen un estudi de ball.El grup musical tenia previst fer a l'abril la seva gira "No Filter" pels Estats Units i Canadà, amb la primera presentació a Miami, el 20 d'abril, i que acabaria a Ontario el 29 de juny.A finals de març, els Stones van emetre un comunicat en què assenyalaven que els metges havien aconsellat a Jagger -que ostenta el títol de "sir" -, no fer la gira perquè necessitava tractament mèdic, sense especificar llavors quins eren els problemes de salut . Dies després, van precisar que Jagger havia de ser