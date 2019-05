El 62% dels espanyols estarien disposats a ser operats per un robot

El 62 per cent dels espanyols estaria disposat a ser operat per un robot sempre que aquest estigui sota supervisió «constant» d'un metge, ja que «poden ser més precisos i fiables que les persones», la qual cosa col·loca Espanya en segon lloc a Europa, només per darrere d'Itàlia (66%), segons recull l'estudi Health Report 2019, realitzat per la companyia farmacèutica STADA amb 18.000 enquestats en nou països europeus, als quals ha qüestionat sobre les seves preocupacions i coneixement del futur de la salut.

L'informe, presentat ahir a Berlín i elaborat per Kantar Health a Bèlgica, França, Espanya, Itàlia, Sèrbia, Alemanya, Polònia, Rússia i Regne Unit, mostra que més de la meitat dels europeus (56%) ja estan oberts al plantejament de cirurgia duta a terme per un robot amb l'assistència d'un professional sanitari, amb britànics (50%), alemanys (49%) i serbis (45%) a la cua, on cala més la idea que els robots «no poden substituir els metges» o simplement que no posarien la seva vida «en mans d'una màquina».

Segons revela l'informe, al 63 per cent dels homes no els importaria ser atesos pel «doctor Robot», en comparació amb només el 49 per cent de les dones. Tot i la bretxa d'edat, les persones majors de 50 anys (61%) estan més obertes a la cirurgia robòtica que els menors de 35 anys (50%). Així, evidencien que la predisposició a sotmetre's a una operació realitzada per una màquina augmenta amb l'edat. En comparació amb Itàlia, on la majoria se sotmetria a aquest bisturí mecànic, la població sèrbia és més cautelosa amb aquests avenços quirúrgics innovadors (45%).

En relació amb la implantació de biosensors per controlar millor la seva salut, el 49 per cent dels espanyols s'hi oposaria. El 14 per cent assegura que no faria servir un d'aquests xips perquè el preocupa la gestió de les seves dades, mentre que un 24 per cent al·lega que l'«espantaria el procediment de l'implant i les possibles complicacions». En suma, el monitoratge de la salut mitjançant un biosensor sembla no convèncer gaire els europeus: únicament el 38 per cent estaria disposat a permetre que se li implanti aquesta tecnologia al cos.