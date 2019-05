Descobreixen per què la vacuna de la malària és més efectiva en alguns nens

Investigadors han descobert per què la vacuna de la malària és més efectiva en alguns nens que en d'altres, en analitzar la qualitat dels anticossos que aquesta vacuna genera per combatre la proteïna del paràsit. Els especialistes han establert que com més forta sigui la unió dels anticossos amb el paràsit, més protegit estarà el vacunat.

Un estudi liderat per l'Institut de Salut Global (ISGLOBAL), centre impulsat per La Caixa, i que ha publicat la revista Nature Communications, mostra que l'eficàcia de la vacuna recau en la qualitat dels anticossos que genera i de la força de la unió d'aquests amb la proteïna del paràsit. «La vacuna més avançada fins al moment, l'RTS, S, és encara parcialment eficaç», explica la coautora de l'estudi, Carlota Dobaño, ja que «només protegeix 4 de cada 10 nens, però fins ara no s'havia aconseguit establir la raó de per què protegia uns nens i altres no».

Aquesta vacuna és la primera contra la malària aprovada per a assajos a gran escala a l'Àfrica, però que confereix protecció parcial i limitada en el temps. La novetat d'aquesta investigació recau en el fet que els experts han estudiat altres zones de la proteïna i la qualitat dels anticossos generats, que fins ara ningú havia analitzat, descobrint així que «si el cos és capaç de crear anticossos amb avidesa, estarà més protegit contra el paràsit». Per a aquest estudi van usar mostres de més de 1.000 nadons en una zona de baixa transmissió de la malaltia -a Tanzània- i en dues d'alta transmissió - Burkina Faso i Ghana.

Les pròximes línies d'investigació sobre el desenvolupament d'una vacuna eficaç al 100% inclouran estudiar si té el mateix efecte en nens i en adults i prendre en consideració diferents factors com l'edat, la genètica o la dieta, entre d'altres.