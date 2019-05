'El Sevilla' aclareix la veritat sobre la paternitat dels quintigèmins

Miguel Ángel Rodríguez, més conegut com 'El Sevilla', ha aclarit la notícia sobre la seva futura paternitat. El líder dels Mojinos Escozíos publicava aquest dimecres un vídeo a les seves xarxes socials on anunciava que seria altre cop pare: "Seré pare, ... però no vénen ni dos ni 3. Quintigèmins. Déu m'agafi confessat".





Un anunci que deixava en xoc a tots els seus seguidors i amics, ja que ningú s'esperava que hagués de tenir cinc fills: "El que sí és cert és que ens va sorprendre una mica quan ens van dir que seria un part múltiple. Pensàvem que serienmés de dos, perquè si fossin dos et parlarien de bessons. Pensàvem en tres nens o tres nenes, però no són ni tres ni quatre ".Una notícia que aquest mateix matí ha aclarit en el programa d'Arusitys. En la seva connexió diària, el cantant resident a Catalunya desvetllava l'autèntica veritat d'aquesta revelació: traurà un nou disc. I és que El Sevilla ha explicat que el single del seu pròxim treball, 'Semos los más grandes', s'anomena 'los quintillizos', motiu que el va portar a publicar un vídeo amb aquesta broma dels cinc fills.A més, el cantant afirmava a LaSexta que "no pensava que tindria la repercussió que està tenint. No m'imaginava que sortiria a tants mitjans i fins i tot en la premsa escrita". Una bona eina de promoció per a aquest single que es podrà escoltar el divendres a les xarxes socials del grup.