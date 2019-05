El premi Carmen Mateu neix per impulsar el talent jove

La Fundació Castell de Peralada va presentar ahir el premi Carmen Mateu Young Artist European Award, Opera and Dance, que té com a objectiu fomentar el talent jove d'aquestes disciplines i contribuir al desenvolupament de la seva carrera.

El guardó es constitueix com un tribut a la memòria i el llegat per la música i la cultura de la fundadora del festival, Carmen Mateu. Plácido Domingo representarà el premi com a president d'honor.

El guanyador de la primera edició es donarà a conèixer el primer trimestre del 2020, i està dotat amb 30.000 euros. A més, el ballarí actuarà en alguna de les edicions següents del Festival Internacional Castell de Peralada.

El premi s'ha creat de manera que cada any es distingeixi una de les dues disciplines que, enguany, serà la dansa i distingirà un ballarí de clàssic i neoclàssic.

Per tant, el II Premi Europeu Carmen Mateu a Joves Artistes, corresponent a la categoria d'Òpera, es decidirà el 2021 i distingirà un compositor, un escenògraf, un director d'escena, un director musical o un intèrpret.

El director del Festival Castell de Peralada i vicepresident del jurat dels premis, Oriol Aguilà, va explicar que «no és un premi més» perquè amb ell també s'ha volgut rebre homenatge a la fundadora del Festival.

Aquest maig quedarà oberta la convocatòria a la primera edició del premi, que compta amb la col·laboració de les institucions Opera Europa i l'Associació Europa de Festivals que faran possible difondre el premi als participants potencials. A l'acte hi va participar la secretaria general de l'Associació, Katrin Deventer.