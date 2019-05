Uns 87.000 musulmans gironins celebren el ramadà

ls més de 87.000 musulmans que viuen a les comarques gironines celebren, des del passat 6 i fins el proper 4 de juny, el ramadà, un període sagrat en què els membres d'aquesta confessió realitzen un dejuni d'ingesta d'aliments i líquids i s'abstenen de fumar o mantenir relacions sexuals durant les jornades diürnes.

Segons apunta la Direcció General d'Afers Religiosos, el trencament del dejuni diari ( iftar) es converteix en una prova de compromís de la fe a nivell individual, però també consisteix en una forma de reforçar els lligams entre els membres de la comunitat. Durant les nits, una vegada s'ha fet el primer menjar del dia, les mesquites tant de les comarques gironines com del conjunt de Catalunya s'omplen de fidels per tal de pregar i recitar plegats el text de l'Alcorà.

La nit del 27 al 28 del mes de ramadà se celebra la «nit del destí» o «del poder» ( Laylat al-Qadr), que commemora l'inici de la revelació de l'Alcorà a Mohammed, durnat la qual molts musulmans es passen la nit pregant. Es calcula que enguany caurà en la nit del 31 de maig. Finalment, el mes de ramadà finalitza amb l'anomenada «festa petita» o Aïdu l-fitr, que s'inicia amb una oració comunitària a primera hora del matí i que obre una jornada festiva durant la qual ja no es fa el dejuni.

Tenint en compte l'increment que ha experimentat la població musulmana a Catalunya en els darrers anys, i les comarques gironines no n'han estat l'excepció, cada vegada hi ha més comunitats musulmanes que conviden als iftars els representants de les institucions i la societat civil, per tal donar-los a conèixer les seves activitats i reforçar els lligams socials.

De cares a aquestes dates, Afers Religiosos fa una sèrie de recomanacions sobre les implicacions de la celebració del ramadà a Catalunya en diferents àmbits.



Treball

A banda de l'acord negociat entre empresaris i treballadors per flexibilitzar el temps de sortida de la feina, cal tenir presents les mesures de seguretat que cal preveure en el cas d'activitats laborals amb una alta càrrega física.

Salut

Els preceptes islàmics indiquen que les persones malaltes no estan obligades a complir amb el dejuni dürn. Tot i això, n'hi ha que el practiquen igualment i el departament de Salut ha fet recomanacions per a les persones amb diabetis i per a qüestions relaciondes amb el concepte de salut a l'islam.



Educació

La Generalitat recorda que molts pares introdueixen els seus fills en el dejuni malgrat que no sigui obligatori per als infants, fet que pot afectar el seu rendiment escolar, per trobar-se més cansats i apàtics o oferir un menor rendiment físic. Per tant, es recomana als centres educatius que en siguin conscients per tal de trobar-hi un encaix que permeti als alumnes combinar les dues coses.