Visa pour l'Image dedicarà dues exposicions als Armilles Grogues

La 31a edició del Visa pour l'Image dedicarà dues exposicions al moviment dels Armilles Grogues. Els treballs seleccionats són de Olivier Coret i Éric Hadj i mostraran les mobilitzacions que van protagonitzar des de diferents punts de vista. El director del festival Jean-Françoise Leroy, va explicar ahir que hi havia múltiples publicacions dedicades a aquest fenomen i que, per oferir una visió més àmplia, també s'ha programat una projecció on es podran veure altres fotografies.

El festival internacional de fotoperiodisme oferirà un total de 25 mostres, entre les quals n'hi haurà una de Kirsten Luce del National Geographic sobre el turisme i la fauna; la crisi del Yemen de Lorenzo Tugnoli o la situació a Veneçuela des de l'any 1984. Les exposicions es podran veure des del 31 d'agost fins al 15 de setembre en diferents espais de Perpinyà, a la Catalunya del Nord.

Duant la presentació de la nova edició del festival, celebrada ahir a Perpinyà, Leroy va voler deixar clar, però, que les exposicions dedicades als Armilles Grogues són només dues de les mostres que es podran veure a la nova edició del festival. En aquest sentit, va destacar també l'exposició de Valerio Bispuri dedicada a la vida quotidiana dels presoners tancats als centres de detenció i a les presons d'alta seguretat d'Itàlia. També s'hi podrà veure del reportatge de Kirsten Luce sobre el fenomen del «selfie» que molts turistes practiquen amb animals salvatges o el del fotògraf Frédéric Noy sobre la «lenta agonia del Llac Victòria».

El certamen de fotoperiodisme mostrarà també una exposició de Louie Palu sobre la progressiva militarització de l'Àrtic, la crisi del Yemen de Lorenzo Tugnoli o la de Veneçuela, de la mà d'Álvaro Ybarra. Un fotoreportatge sobre les «dues Corees» o sobre les caravanes d'immigrants fins a la frontera mexicana completaran el cartell del certamen. El nou president de l'Associació Visa pour l'Image, Renauld Donnedieu, va ressaltar que «la feina dels fotoperiodistes és imprescindible» perquè fan «emergir la veritat».