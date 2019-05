Els científics es pregunten «què ens fa pròpiament humans» en el B·Debat

Què ens fa pròpiament humans? Aquesta és la pregunta que va intentar resoldre el grup de científics que va participar divendres i dissabte a Barcelona al B·Debat, una trobada científica organitzada per Biocat i l'Obra Social "La Caixa". Segons els organitzadors de la trobada Natural Selection in Humans: Understanding our adaptations, els científics van debatre per què l'home és capaç d'adaptar-se genèticament a les circumstàncies ambientals i van intentar entendre les bases genètiques de la singularitat com a éssers humans i les diferències entre grups de poblacions. Així, els elements distintius de l'espècie humana es deuen a uns gens que han estat potenciats per selecció natural durant milers d'anys. Per exemple, els humans i els ximpanzés compartim un 99% de la part del genoma directament comparable, i encara que un 1% és poc, es tradueix en un mínim de 30 milions de diferències genètiques, un camp molt ampli d'estudi científic.