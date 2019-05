Identifiquen el gen responsable d'arrencar la metamorfosi en els insectes

Investigadors de l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE-UPF-CSIC) de Barcelona han identificat el gen responsable d'iniciar la metamorfosi -transformació de larva a adult- dels insectes. El gen, l'E93, ja era conegut per promoure la formació de les estructures adultes, però es desconeixia que era l'únic imprescindible per iniciar aquest procés. L'estudi, que publica Cell Reports, confirma que l'expressió d'E93 pot iniciar la metamorfosi de l'insecte fins i tot quan aquest encara no ha arribat a les etapes finals del seu creixement. Per a la majoria dels insectes el procés de metamorfosi requereix adoptar un estadi intermedi, denominat pupa, que seria l'equivalent a l'adolescència en els humans, segons l'investigador de l'IBE, David Martín, que ha codirigit el treball al costat de Xavier Franch, també investigador de l'IBE. Quan la larva arriba a una mesura mínima, l'hormona juvenil -que regula la fase larva dels insecte- desapareix i s'expressa el factor E93, que es manté durant tota la metamorfosi.