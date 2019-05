Presenten un dispositiu capaç de monitoritzar els símptomes del Parkinson

A partir de l'1 de juny, diversos pacients de Parkinson podran començar a substituir el seu diari, on apunten l'estat clínic durant el dia, per un nou dispositiu. És l'STAT-ON, que monitoritzarà tots els seus moviments durant el dia amb l'objectiu de detectar les fluctuacions que condicionen la seva capacitat motora. Amb aquest registre, els metges podran adaptar el tractament, només simptomàtic i consistent en l'administració de levodopa, a les necessitats diferents de cada malalt. L'aparell ha estat possible gràcies a una col·laboració entre el Centre Mèdic Teknon, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'empresa d'I+D, Sense4Care .

Segons la neuròloga Àngels Bayés, l'STAT-ON és un holter que permet saber amb exactitud els diferents estats i fases pels quals passa el pacient, els anomenats on i off, que depenen, sobretot, de l'efecte de la dopamina al cos, que activa el medicament utilitzat actualment, la levodopa. Bayés ha explicat que els primers dos anys de tractament hi ha una «lluna de mel» entre el pacient i el tractament però que després comencen a aparèixer les fluctuacions perquè l'efecte de la dopamina és curt, d'entre 3 i 5 hores. Per això, el repte és trobar l'equilibri per als pacients durant tot el dia.

Fins ara, aquest control només es podia fer a través d'un diari que requeria una gran dedicació per part dels malalts a banda de recollir dades poc fiables, ja que és difícil reconèixer l'estat en què es troben els pacients a més de les dificultats motores. L'aparell és un sensor que es col·loca en un cinturó prop del maluc i que permet al pacient fer vida totalment normal, perquè és còmode i discret.

El disseny forma part d'un procés d'investigació de deu anys que ha implicat la Unitat de Parkinson del Centre Mèdic Teknon i la Universitat Politècnica de Catalunya a través de l' start-up Sense4Care. L'enginyer en telecomunicacions i investigador de la UPC Joan Cabestany destaca que és un dispositiu que permetrà «aportar llum» a les diferents fases d'un dia d'un pacient amb Parkinson i influir en un canvi d'estratègia de tractament i entendre millor algunes situacions que els mateixos malalts poden explicar però no són capaços de traduir de manera «objectiva i quantificable».

El dispositiu estarà disponible comercialment les properes setmanes i es començarà a provar a diverses clíniques i hospitals, així com es posarà a disposició també de les farmacèutiques. Els impulsors de l'aparell destaquen que l'aparell també permetrà, en un futur, fer un diagnòstic precoç del Parkinson o, fins i tot, obrir la porta a l'administració automàtica del medicament.