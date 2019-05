Sara Carbonero, operada d'un càncer

Sara Carbonero ha explicat que acaba de ser operada d'un càncer en el seu perfil a Instagram. La periodista revela que, en una revisió rutinària, li van trobar "un tumor maligne d'ovari" i que ja ha estat operada.



Un ensurt per a Carbonero i la seva família que arriba poc després que el seu home, el porter Iker Casillas, patís un infart.



"Quan encara no ens havíem recuperat d'un ensurt, la vida ens ha tornat a sorprendre. Aquest cop m'ha tocat a mi, aquesta joiosa paraula de 6 lletres que encara em costa escriure. Fa uns dies en una revisió, els metges em van veure un tumor maligne d'ovari i ja he estat operada. Tot ha sortit molt bé, afortunadament ho hem enxampat molt a temps però encara em queden uns mesos de lluita mentre segueixo el tractament corresponent ", ha escrit.



Ha afegit que està "tranquil·la" i "amb la confiança que tot sortirà bé. Sé que el camí serà dur però també que tindrà un final feliç. Compto amb el suport de la meva família i amics i amb un gran equip mèdic".





I ha acabat enviant un missatge als mitjans: "Aprofito per demanar des d'aquí els meus companys periodistes el respecte i la comprensió amb els que sempre m'heu tractat, especialment en aquests moments tan difícils i delicats per a mi i la meva família"