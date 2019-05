Temps de flors a Londres

Quan a Girona ja estan pràcticament retirats tots els muntatges que durant els últims dies han atret milers de visitants a una nova edició de Temps de Flors, avui comença a Londres un altre dels grans certàmens florals del món. El Chelsea Flower Show ofereix fins dissabte que ve, dia 25 de maig, una gran varietat d'instal·lacions vegetals (com les de la imatge) al Royal Hospital Chelsea, i es calcula que visitaran el certamen unes 200.000 persones. Ahir, últim dia dels preparatius, ja hi van fer una passejada tant la Reina d'Anglaterra, Isabel II, com els Ducs de Cambridge, el príncep Guillem i Kate Middleton.