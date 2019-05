51 originals opten al Premi Bertrana, que ajunta el lliurament i l'edició de la novel·la

Fins a 51 originals opten al Premi Prudenci Bertrana en una edició, la 52a, que serà la primera en què el lliurament del guardó es farà coincidir amb la sortida de la novel·la guanyadora a les llibreries. El president de la Fundació Prudenci Bertrana, Joan Domènech, va destacar ahir que, tot i haver escurçat terminis per presentar originals –el calendari hi obligava–, tant en aquesta categoria com en la resta de les que integren els Premis Literaris de Girona, hi ha hagut «una bona participació».

En total, els guardons han rebut 166 obres, més de la meitat de les quals (86) competiran pel Miquel de Palol de poesia. La resta d'originals se subdivideixen entre els que s'han presentat al Carles Rahola d'assaig (9) i al Ramon Muntaner de literatura juvenil (20).

El termini per presentar obres als Premis Literaris de Girona es va tancar el passat 30 d'abril. A diferència d'altres edicions, aquest any la decisió de fer coincidir el lliurament del Bertrana amb l'edició de la novel·la ha obligat a tirar el calendari cap endavant. «Però estem contents perquè hi ha hagut una bona participació», va remarcar Domènech.

El Prudenci Bertrana, dotat amb 30.000 euros, ha rebut menys originals (el 2018 van ser-ne 61, i el 2017 eren 72) però mig centenar d'obres ja és, per si sol, una xifra «significativa», va dir Domènech.

De tots els escriptors que s'han presentat, n'hi ha 33 que han amagat el nom rere un pseudònim. «Bé sigui perquè tenen renom i volen passar desapercebuts, bé sigui perquè són novells», va puntualitzar Joan Domènech. I pel què fa als altres divuit que han anat «a pit descobert», hi ha traductors, filòlegs i historiadors.

Pel què fa a procedències, la majoria són de Catalunya, tot i que també n'hi ha de les Illes, el País Valencià i fins i tot dels Estats Units o el Regne Unit.



El veredicte, al juny

El jurat del Premi Prudenci Bertrana, que és el mateix que l'any passat, es reunirà el 26 de juny per emetre el veredicte. D'aquí en sortirà una nota de premsa –«escarida», va puntualitzar Domènech– on es farà saber qui és el guanyador, si no queda desert, del Bertrana. La informació a fons sobre la biografia de l'autor i el contingut de la novel·la es reservarà per al setembre.

L'acte de lliurament dels Premis Literaris de Girona se celebrarà el 17 de setembre a l'Auditori, i l'endemà mateix la novel·la –i la resta d'obres premiades– ja es trobaran a les llibreries. Domènech va voler posar de relleu que l'acte servirà per reivindicar la literatura en català, sense deixar de banda la situació política que viu el país «en què encara s'ha de lamentar que hi hagi presos polítics».