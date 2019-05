Inund'ART torna als carrers de Girona amb un espectacle protagonitzat per cinc MENAs

La 14a edició del Festival Inund'ART que se celebra a Girona oferirà un recorregut vivencial que està protagonitzat per cinc Menors Estrangers No Acomapanyats (MENA). Es tracta d'una instal·lació en què es mostra la casa que han deixat, la que estan construint i la que volen projectar.

Aquest és un dels cinc recorreguts sensitius que tindrà la mostra d'arts visuals que es farà durant tres dies, del 31 de maig al 2 de juny.

A més, aquest any s'estrena el MINI-ART, set propostes que combinen tallers i jocs creatius que estan oberts a tots els públics.

Es tracta d'un festival amb una quarantena de propostes relacionades amb les arts visuals. Dins del programa hi haurà una quinzena d'exposicions en edificis públics, cinc instal·lacions al carrer, una desena d'accions artístiques a la via pública i cinc recorreguts sensitius.

La proposta dels MENAs porta per títol The Dreamers. Aquests explicaran com han abandonat el seu país d'origen, s'han anat adaptant a Catalunya i com projecten el seu futur. Ho faran a partir d'una estructura que simula una casa i que els cinc joves utilitzaran per detallar com era la casa que van deixar, com és la que estan construint i com serà la que volen projectar.

L'acció està dirigida per Raquel Moron i Karim Sabni i és una coproducció del festival amb el Centre Cívic Barri Vell – Mercadal amb la col·laboració de la plataforma Girona Acull.

La direcció del festival ha anunciat una aposta per l'art que fomenta la participació i la interacció i que juga amb diversos sentits.

La programació d'Inund'ART pretén també sorprendre a l'espectador amb perfomances, accions, instal·lacions i intervencions tant a l'espai públic com a centres d'art. Entre aquestes propostes destaca Open Cube, d'Eduard Rice, una instal·lació que es podrà veure a La Rambla en la qual l'artista convida els vianants a crear pintures i grafits.

A la Rambla Verdaguer es programa Transparències, de Paula Lausin Clay. Dins d'aquest àmbit, el grup Els mals endreços proposa Capsa humana al Punt de Trobada de La Rambla.

La direcció del festival va anunciar ahir en la presentació que ja han traçat algunes línies estratègiques per convertir-se en un referent català de les arts visuals.

D'altra banda, es crearan uns estudis de postgrau sobre la creació de recorreguts sensitius, amb la col·laboració de la UdG i el col·lectiu Teatro de los Sentidos.

A la presentació, ahir a la Casa de Cultura, hi van participar Raquel Moron, directora d'Innund'ART; Carles Ribas, regidor de Cultura de Girona; Albert Piñeira, diputat de Cultura de la Diputació de Girona, i Josep Polanco, director territorial d'Empresa i Coneixement.