Jordi Roca visita els productors de cacau de la República Dominicana

El pastisser Jordi Roca, d'El Celler de Can Roca de Girona, ha viatjat aquesta setmana a la República Dominicana per conèixer de prop la realitat de petits productors de cacau del país, en una expedició que forma part del seu projecte Casa Cacau, amb el qual es desplaça als orígens d'aquest producte. «És increïble veure com el cacau pot transformar la vida de les persones i el seu entorn, especialment amb el suport d'entitats com les de la Fundació Microfinances BBVA, que els acompanyen i impulsen el seu progrés», comentava el petit dels germans Roca. El 90% de la producció de cacau a Amèrica Llatina està en mans de petits productors (a la República Dominicana n'hi ha 400.000), segons el Banc de Desenvolupament d'Amèrica Llatina (CAF). A més, el país que aquests dies visita Jordi Roca és el primer productor de cacau orgànic de la regió, i el vuitè a tot el món.