L'escriptora i feminista Siri Hustvedt, Premi Princesa d'Astúries de les Lletres

L'escriptora Siri Hustvedt, Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2019, va assegurar ahir que la societat «segueix necessitant» el feminisme perquè «la història no ha acabat». «És una manera d'alliberar-nos de cadenes imposades a l'ésser humà», va afirmar. Hustvedt va oferir una roda de premsa a l'Institut Cervantes de Londres, on es trobava de promoció del seu llibre més recent, Recuerdos del futuro (Seix Barral). L'autora va respondre a diverses preguntes sobre el feminisme, un moviment al qual ha donat suport durant molts anys.

«És difícil dirigir-me a generacions específiques, com a les d'Espanya, perquè el feminisme és una cosa que porta segles», va assenyalar, si bé recordant que en ocasions sorgeixen «onades» feministes al mateix temps que «emergeixen populismes». «Que és una cosa que ha passat als Estats Units i, en certa manera, a Espanya», va indicar.

Hustvedt va reivindicar la seva obra en aquest context feminista, rient davant la pregunta de com sentir-se quan algú la identifica com «la dona de Paul Auster». «No t'ho pots prendre com una cosa personal, sinó com un assumpte que afecta homes i dones», va defensar.

«Per a algú com jo, el reconeixement suposa derrotar aquests convencionalismes. Que me n'alegri no vol dir vanitat, sinó que pot servir de reconeixement a altres dones en altres contextos», va explicar, després de posar exemples en la història d'altres parelles en què a la dona li va costar aconseguir reconeixement, com Sartre i Simone de Beauvoir.

Els membres del jurat del Premi Princesa d'Astúries de les Lletres van destacar que l'obra de l'escriptora nord-americana Siri Hustvedt conjuga la seva capacitat i la literatura amb els seus profunds coneixements humanístics i sobre diversos camps científics, a més de la seva visió feminista del món.

A aquest premi, el cinquè dels vuit guardons internacionals que convoca aquest any la Fundació Princesa d'Astúries, hi optaven un total de 28 candidatures procedents de 17 països d'arreu del món.