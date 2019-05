El PEN detecta «irregularitats» en l'etapa de Carme Arenas al capdavant

El PEN Català ha detectat «irregularitats» econòmiques en l'etapa de Carmen Arenas, primer com a secretària general entre el 2002 i el 2010 i, molt especialment, mentre en va ser la presidenta (2010-2018). Així ho avançava ahir l' Ara, que també recull que l'entitat proposarà en una assemblea de socis l'11 de juny interposar una demanda per la via civil per un forat de 280.000 euros els últims deu anys.

Amb tot, fonts del PEN Català han especificat que les partides injustificades serien molt superiors. Arenas va deixar la presidència del PEN al juny del 2018 i la poeta Àngels Gregori va assumir el càrrec, a proposta de la presidenta sortint. Va ser la nova direcció que va detectar els moviments econòmics irregulars i les explicacions d'Arenas no van convèncer. Al setembre es va decidir iniciar una auditoria interna.

Per ara, el PEN Català ha convocat una assemblea general extraordinària per al dimarts 11 de juny al Col·legi de Periodistes de Catalunya. A la cita, que està penjada al web de l'entitat, ja informa els socis que sotmet a votació aprovar, si s'escau, iniciar accions pel rescabalament de danys econòmics causats a l'associació durant l'exercici dels càrrecs d'Arenas. L'endemà l'entitat farà pública l'auditoria als mitjans.

En l'últim lustre, el pressupost de l'associació catalana ha sigut d'entre 200.000 i 250.000 euros, tal com recull l' Ara. Els fons propis només són els 30.000 euros de les quotes dels socis (a raó de 60 euros l'any) i la venda del fons propi d'art (3.000-4.000 euros).