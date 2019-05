La final de la Sardana de l'Any

El Gran Teatre del Liceu va ser l'escenari el passat 12 de maig de l'entrega del premi la Sardana de l'Any a Montblanc, capital de la sardana, d'Alfred Abat, i l'accèssit fou per Carles Santiago per la seva sardana La font d'en Nando. Perpetuum desidium, de Marc Timón, autor de bandes sonores de pel·lícules –que desenvolupa la seva carrera musical a Los Angeles–, ha obtingut el Premi de la Crítica, i l'accèssit ha anat a mans d'Enric Timó per la seva sardana Discreta melangia. Pel premi Joventut es guardonà Xavier Ventosa amb la sardana El secret d'Olesa i l'accèssit ha sigut per a Festes selvatanes, de Lluc Vicentini.

El jurat que ha triat el guanyador del premi a la crítica l'integraven músics de reconegut prestigi vinculats al món de la cobla: Bernat Castillejo, Joan Josep Blai, Jordi León, Joan Gibert, Joan Jordi Beumala, Marcel Artiaga, Xavi Molina i Jordi Molina.

A la 2a part s'oferí un concert que ha evocat espais nostrats com Queralt, Cadaqués o la Costa Brava. A més a més, s'ha estrenat la cantata d'Antoni Mas Bou És quan canto que hi veig clar, inspirada en les tres formes d'expressió més característiques de la música popular i tradicional catalana: el cant coral, les sardanes i les havaneres i que pretén transmetre, a través d'elles, un missatge de pau i fraternitat. Els seus intèrprets foren la soprano Indira Ferrer, la Polifònica de Puig-reig, les cobles Els Montgrins i Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, el grup Port Bo i Jaume Yelo a la percussió. I en el marc del Liceu, també s'hi ha interpretat música de l'autor operístic Pietro Mascagni.



Aplec de sant Feliu

de Guíxols



Aquest cap de setmana Sant Feliu de Guíxols celebra l'Aplec de la Sardana. Els actes començaran el dissabte dia 25 a les 6 de la tarda, amb un Concert al Teatre Auditori Narcís Masferrer, amb la cobla La Principal de la Bisbal. En ell es presentarà una nova cobla a la qual desitgem molts èxits, porta per nom Gaziel, a la memòria del gran escriptor i periodista «ganxó» Agustí Calvet. També s'oferirà la sardana d'Antoni Mas Bou El barri antic, que serà cantada per Indira Ferrer. A la nit al passeig una ballada amb la cobla La Principal de la Bissbal.

L'Aplec del diumenge a les 10.30 i a les 16.30 s'efectuarà al passeig Juli Garreta, amb les cobles Sant Jordi – Ciutat de Barcelona, Ciutat de Girona i Tres Vents. Destaquem les sardanes de la tarda, repartides en diferents blocs: tres sardanes per ballar, amb l'estrena d' El petit vailet, de Josep Agulló i J oguinejant ran la mar, de Jaume Cristau. Seguiran tres sardanes d'autors contemporanis, tres de lluïments d'algun instrument (Obligades), les altres tres, commemoratives; Pere Masachs, 125 anys del seu naixement, 100 anys dels de Josep Albertí i Joan Cerrada, seguirà la sardana de conjunt i, per acabar, tres sardanes ben balladores.

Es podran comprar números per poder votar la sardana que més agradi dels blocs Contemporanis, Obligades i Balladores, una de les butlletes participants serà obsequiada amb un lot de regals.



Perpinyà



Aquest proper dissabte 25 de maig, a les 11.00 h, la plaça del Castellet de Perpinyà acollirà la Trobada Sardanista d'Equipaments Cívics, en el marc de la seva capitalitat de la sardana durant aquest 2019. La part musical anirà a càrrec de la cobla Mil·lenària. Serà la 12a edició d'aquest esdeveniment.

Hi participaran 20 centres de tot Catalunya, de poblacions tan diferents com Barcelona, Berga, Sort, Vilanova i la Geltrú, Balaguer o Blanes. En total seran unes 600 persones que demostraran com de bé han après a ballar sardanes. Així, hi haurà un galop d'entrada i dues sardanes de lluïment, les de la Capital de la Sardana d'enguany. Per acabar, es ballarà una germanor: Blanes festiu, de Josep Maria Albertí, que és la sardana unitària del Dia Universal de la Sardana d'aquest 2019. Tot seguit es lliuraran recordatoris als Equipaments Cívics i es farà una foto de grup. Després hi haurà una ballada popular amb quatre sardanes.



Rosa d'or a Anglès



El guanyador del Premi Floricel Rosa d'Or d'enguany és Joan Morros, conegut dansaire de colla del Vendrell i actiu impulsor d'esdeveniments i activitats sardanistes. Aquest guardó el lliura cada any l'Agrupació Sardanista i Cultural Floricel d'Anglès en el marc del seu Aplec i és un dels premis més reconeguts del món de la sardana.

Joan Morros va entrar a ballar a la colla Dansaires del Penedès amb 17 anys i amb 22 se'n va convertir en cap de colla. En fa ja 50, el que el converteix en un dels més antics en actiu. A més a més, és el president de la Territorial de les Comarques Tarragonines de la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya (UCS), el que el converteix també automàticament en vicepresident d'aquesta federació.

L'any 1973 va impulsar i crear el Foment Sardanista Vendrellenc, entitat de la qual avui dia encara n'és president. També va impulsar el concurs de colles. Igualment, va ser d'ideòleg perquè el Vendrell fos Ciutat Pubilla, objectiu aconseguit el 2002, o per celebrar el centenari de l'arribada de la sardana al Vendrell, el 2007. El 2009 va iniciar l'Aplec de Coma-Ruga i el 2012 va convertir la cobla Ressò en la cobla Ressò dels Dansaires del Penedès.

Amb la colla, a més a més, organitza des de fa anys un viatge anual per anar a portar la sardana arreu del món. Així, des dels anys 70 desenvolupa aquesta tasca que va tenir dos moments crucials: una actuació davant del Papa Joan Pau II al Vaticà, el 2002 i una altra a la seu de l'ONU, a Nova York, el 2004. Per tot això, Joan Morros ha indicat a l'Infosardana que «entenc que aquest premi és per donar les gràcies per una feina que he desenvolupat: estic contentíssim».

El premi se li lliurarà el proper diumenge 16 de juny, just el Dia Universal de la Sardana d'enguany, a la tarda, a la ballada de l'Aplec. El guanyador rep una rosa d'or que elaboren els artesans de Calvo Joiers, i una placa commemorativa.



Mor Josep Vinaroz



El compositor i impulsor cultural de Sabadell Josep Vinaròs va morir el dilluns dia 13. Autor de sardanes i obres per a cobla, fundador de Sabadell, Més Música i de la Cobla Simfònica Catalana, la seva tasca ha sigut molt important per difondre el so de la cobla. El darrer comiat se li va oferir el dimarts 14 de maig i els funerals seran el dijous 30 de maig a les 20.00 h a l'església de Sant Fèlix de la capital vallesana.

Vinaròs va compondre al voltant d'una vintena de sardanes, amb títols com Les campanes de Gràcia, Arraona o El seny i la rauxa. També va escriure obres simfòniques per a cobla. Justament aquest vessant musical el va impulsar amb la creació, fa 16 anys, de Sabadell, Més Música. Va ser fundador, impulsor i president d'aquesta entitat que vol fomentar la música de cobla, especialment des del punt de vista simfònic. Per això també va fundar la Cobla Simfònica Catalana, que cada any ofereix concerts a Sabadell.

Sabadell, Més Música ha anunciat que el Premi Agustí Borgunyó d'enguany serà per a ell, a títol pòstum. La cerimònia està prevista per al diumenge 27 d'octubre.

Vinaròs va deixar la presidència de l'entitat ara fa pocs mesos i tenia nous projectes en perspectiva. Nascut el 1937, també va ser dansaire de colla. També era col·laborador habitual de la revista Som.

El 1968 va fundar l'entitat Prevención de Accidentes de Tráfico, que encara existeix. La seva tasca contra els accidents el van fer conegut, sobretot gràcies a les seves intervencions als mitjans. I cada any organitzava una gala per conscienciar sobre la necessitat d'acabar amb les morts per accidents a la carretera, que solia presidir el Director General de Tráfico.



Dia Universal

de la Sardana



Recordeu que el 16 de juny serà el dia Universal de la Sardana, i com cada any s'ha escollit una sardana que es demana que s'interpreti em audicions i aplecs, la d'aquest és Blanes festiu, del compositor Josep Albertí Busquets, en complir-se 100 anys del seu naixement.