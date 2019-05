L'Escènit de Girona proposa circ contemporani i dansa de la mà d'artistes locals

Els espectacles de dansa fets per artistes, el territori i el circ contemporani són els dos eixos principals de la programació de l'Escènit, les propostes per a l'estiu del 2019 del Teatre Municipal de Girona. Del 28 de juny al 29 de juliol, la plaça del Pallol i els jardins de les Pedreres acolliran una dotzena d'espectacles gratuïts i per a tots els públics.

La companyia gironina de dansa Impàs, formada per les germanes Elena i Neus Masó, presentarà la seva proposta Andare, una tragicomèdia que es podrà veure a la plaça del Pallol el dijous 4 de juliol, en el que serà el segon espectacle del cicle.

La retransmissió de l'òpera Tosca, de G. Puccini, obrirà l'edició d'enguany el divendres 28 de juny des dels jardins de les Pedreres. L'espectacle, que s'inclou dins del projecte El Liceu a la fresca, té com a objectiu d'apropar l'òpera al públic general.

Pel que fa a les propostes de circ contemporani, cal subratllar els espectacles internacionals de la companyia Kadavresky, que vindrà a Girona amb el nou muntatge de circ sobre esquís Les madaleines de poulpe (9 de juliol), i La Compagnie, que portarà a la ciutat la seva proposta de bàscula i pal xinès sota el nom de L'avis bidon – Face A (18 de juliol).

Seguint dins l'àmbit del circ, destaquen els Mumusic Circus i el seu Flou Papagayo (10 de juliol); els 250 kg de palla i 125 kg de massa humana que portaran a la plaça del Pallol els Amer i Àfrica Circ Cia. amb l'espectacle Envà (11 de juliol), o l'adaptació a les tècniques del circ de la novel·la Josafat, de Prudenci Bertrana, a càrrec de la companyia Passabarret (16 de juliol).

Els dilluns del juliol es reserven als més petits: Lady, Frank & Stein, a càrrec de la cia. Moviments (1 de juliol); l'humor delicat i al final passat per aigua Ille O, dels francesos Cia. Barolosolo (8 de juliol); l'espectacle i la companyia La Bella Tour dins d'una sola caixa (15 de juliol); els equilibris dels objectes de casa d' Oyun, de la companyia El Fedito (22 de juliol), i Rojo estándar, de lanördika (29 de juliol).