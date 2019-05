Pep Ramis (Mal Pelo) balla dissabte al Municipal de Girona

El creador, ballarí i codirector de la companyia Mal Pelo, Pep Ramis, oferirà demà dissabte (20.30 h) al Teatre Municipal de Girona el seu espectacle en solitari The Mountain, the Truth and the Paradise, una creació de l'any 2017 que s'ha vist en diferents països i que a Girona va arribar de la mà del festival Temporada Alta, però ara s'ofereix una nova oportunitat de viure'l.

The Mountain, the Truth & the Paradise vol ser un univers poètic que es pregunta sobre «el sentit de la divinitat i de la vulgaritat, sobre l'espiritualitat i la ignorància, sobre la bellesa i la banalitat», explica la companyia en un comunicat. La capacitat de transformació de l'intèrpret en un espai nu i la precisió del gest i la veu són l'aposta fonamental en la dramatúrgia d'una peça que «proposa un viatge canviant i ple d'estímuls».