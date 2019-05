Un 61% de la població viu en països on no es respecta la llibertat religiosa

Ajuda a l'Església Necessitada va presentar dijous a Girona la darrera edició del seu «Informe de Llibertat Religiosa», que detecta que un 61% de la població mundial viu en països on no es respecta la llibertat religiosa.

L'estudi analitza 196 països de tot el món el grau d'acompliment del dret a la llibertat religiosa, recollit a l'article 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Segons l'estudi, hi ha 38 països on es cometen violacions «importants» de la llibertat religiosa. En 21 països hi ha persecució, en alguns casos fins a la mort, i en 17 d'ells, discriminació per creences religioses.

Arran de les dades de l'informe, es calcula que 327 milions de cristians viuen en països on hi ha persecució religiosa i 178 milions on es discrimina els seguidors d'una religió.

Les conclusions de l'informe apunten que, en els pitjors països per viure la fe, la situació global ha empitjorat enels darrers anys. Per tant, es considera que, a escala global, la llibertat religiosa es troba en retrocés.

En canvi, una dada positiva del document és l'evolució favorable de la llibertat religiosa tant a Síria com a l'Irak. Una vegada s'ha derrotat militarment l'ISIS, indiquen, les minories religioses han començat a tornar als seus llocs d'origen.

La presentació gironina de l'informe es va fer dijous al vespre al casal Bisbe Cartañà i va ser presidida pel bisbe Francesc Pardo. A més, hi van intervenir també Marta García Campos, membre del Comitè Internacional de Llibertat Religiosa d'Ajuda a l'Església Necessitada, i el sacerdot xinès Pablo Liu.

Prèviament, aquest informe s'ha fet públic a grans ciutats europees com Madrid, Roma, París, Lisboa o Nova York.