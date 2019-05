El Cirque du Soleil mostra els assajos del muntatge inspirat en Messi

Un total de 46 artistes de més de 15 països treballen des de la seu de Mont-real per donar forma a l'espectacle Messi10, que el Cirque du Soleil estrenarà el 10 d'octubre al Parc del Fòrum de Barcelona. L'espectacle durarà 90 minuts i combinarà l'ambient «elèctric» dels estadis amb la «intimitat» més pròpia del teatre, acompanyat d'una banda sonora a càrrec de Sony Music, segons han avançat els responsables de la iniciativa. Les entrades per a les funcions de la primera setmana estan esgotades. Segons la companyia, Messi10 explica la història d'un jove amb una ambició «il·limitada» que el portarà a superar qualsevol obstacle que se li presenti per convertir-se en el millor número 10 del món.