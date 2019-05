Els seminaristes del curs 64-65, en un llibre

El seminari major de Girona acollirà aquest migdia la presentació del llibre «Els primaris del curs 64-65 al seminari de Girona», editat per Rigau Editors. L'acte tindrà lloc a partir de tres quarts de dotze.

El volum, que ha estat possible gràcies a la col·laboració dels exseminaristes, prefectes i professors d'aquell curs, fa un extens repàs de com era en aquella època la vida al seminari gironí i té un record per a tots els integrants d'aquella promoció, que expliquen les seves experiències en primera persona. El llibre compta també amb un important material gràfic.