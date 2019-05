Augmenten un 60% les consultes dels ciutadans sobre protecció de dades

Les consultes ciutadanes sobre protecció de dades han augmentat un 60% i les reclamacions han crescut un 40% en el darrer any. Aquest increment arriba un any després de l'entrada en vigor del Reglament Europeu de Protecció de Dades. Així ho va assegurar ahir la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Maria Àngels Barbarà, que va ressaltar el canvi que va suposar aquesta normativa per dotar la ciutadania d'un major control de les seves dades personals.

Amb tot, va alertar sobre «l'ús indegut» de les dades amb l'excusa d'incorporar la intel·ligència artificial a la vida social i quotidiana. «Hem de ser conscients de per què cedim les nostres dades, amb quin objectiu i amb quines limitacions», va explicar Barbarà que va advertir del risc que les grans corporacions cataloguin els usuaris d'acord amb «algoritmes» perquè només rebin «informació filtrada». Maria Àngels Barbarà va afirmar que en la societat digital en què vivim, la protecció de dades s'ha convertit en la clau de volta de la garantia del conjunt de drets i llibertats. «No podem deixar que les grans corporacions dissenyin i desenvolupin la tecnologia segons els seus interessos i valors», va indicar. Per aquest motiu va assegurar que és imprescindible l'aplicació del Reglament Europeu de Protecció de Dades.