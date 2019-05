Els òptics alerten que els joves cada vegada són més miops

Els nens d'entre 7 i 12 anys tenen actualment mitja diòptria més de miopia que els universitaris de fa una generació, segons alerten els òptics, que atribueixen a un estil de vida més sedentari i a l'ús intensiu dels mòbils que els joves siguin cada vegada més miops i a edats més primerenques. La generació de natius digitals és més miop en graduació i des d'edats més primerenques, perquè els joves d'avui dia (66,5% de dones i 74,6% d'homes) dediquen menys de 7 hores a la setmana a gaudir de l'aire lliure, assenyala el director òptic de la firma Cottet, Fabio Delgado, que afirma que aquestes dades «mantenen la miopia en el punt de mira de la comunitat científica i clínica».

Els experts en òptica avisen que aquests estils de vida, poc a l'aire lliure i molt mirant pantalles, estan danyant la salut visual dels joves i, en major mesura, estan afectant les dones, les taxes de miopia de les quals són més altes. Delgado considera que en el cas de la generació de natius digitals, si aquestes miopies continuen desenvolupant-se sense control, en molts casos arribaran a nivells de risc, sent potencials causes de patologies en l'etapa adulta.

«És necessari continuar elaborant investigacions per determinar-ne les causes, els factors de desenvolupament i els millors tractaments que controlin la progressió de la miopia», segons Delgado. L'òptic destaca que «la conscienciació és vital per evitar que en el futur existeixin més casos de baixa visió a Espanya». També adverteix que «la miopia es considera un factor de risc per a l'aparició primerenca de cataractes o desenvolupament del glaucoma, que no presenta símptomes fins que s'ha perdut un 40% del camp visual».

En aquest sentit, recorda que Ophthalmology, revista científica de l'American Academy of Ophthalmology, va fer un estudi sobre la creixent prevalença a escala mundial i tendència d'evolució de la miopia i alta miopia i va projectar que prop de 5.000 milions de persones seran miops el 2050: 4.758 milions de persones amb miopia (49,8% de la població mundial); i 938 milions de persones amb miopia alta (9,8% de la població mundial).