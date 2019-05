Els aliments ultraprocessats augmenten el risc de patir malalties cardiovasculars

Dos grans estudis europeus publicats per la revista BMJ han identificat associacions positives entre el consum d'aliments altament processats i el risc de malaltia cardiovascular i mort. Els investigadors diuen que es necessita més treball per comprendre millor aquests efectes, i encara no s'ha establert un vincle directe (causal), però requereixen polítiques que promoguin el consum d'aliments frescos o mínimament processats en lloc d'aliments altament processats.

Els aliments ultraprocessats ??inclouen productes industrials i entrepans empaquetats, begudes gasoses, cereals ensucrats, menjars preparats que contenen additius alimentaris, pizzes congelades, sopes de verdures deshidratades i productes de carn i peix reconstituïts, que sovint contenen alts nivells de sucre, greix i sal afegida, però no tenen vitamines ni fibra. Es creu que representen al voltant del 25-60 per cent de la ingesta diària d'energia en molts països.

Estudis anteriors han relacionat aquest tipus d'aliments altament processats ??amb més risc d'obesitat, pressió arterial alta, colesterol alt i alguns tipus de càncer, però l'evidència ferma encara és escassa. En el primer d'aquests nous estudis, investigadors amb de França i Brasil van avaluar les possibles associacions entre aquests aliments ?i el risc de malalties cardiovasculars i cerebrovasculars (afeccions que afecten el subministrament de sang al cor i al cervell).

Les seves troballes es basen en 105.159 adults francesos (21 per cent homes i 79 per cent dones) amb una edat mitjana de 43 anys que van completar una mitjana de sis qüestionaris dietètics de 24 hores per mesurar la ingesta habitual de 3.300 aliments diferents, com a part de l'estudi NutriNet.-Santé. Es van agrupar els aliments segons el grau de processament i es van mesurar les taxes de malaltia durant un seguiment màxim de 10 anys (2009-2018).

Els resultats van mostrar que un augment absolut del 10 per cent en la proporció d'aliments altament processats ??en la dieta es va associar amb taxes significativament més altes de malaltia cardiovascular general, patologia coronària i afecció cerebrovascular. En contrast, els científics van trobar una relació significativa entre els aliments processats mínimament o sense processar i els riscos més baixos de totes les malalties reportades.

En el segon estudi, investigadors del Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de Navarra van avaluar les possibles associacions entre la ingesta d'aliments ultraprocessats ??i el risc de mort per qualsevol causa («mortalitat per totes les causes»). Les seves troballes es basen en 19.899 graduats universitaris espanyols (7.786 homes i 12.113 dones) amb una edat mitjana de 38 anys que van completar un qüestionari dietètic de 136 ítems com part de l'estudi de seguiment.

Tots dos estudis són observacionals, pel que no poden establir la causalitat, i hi ha la possibilitat que alguns dels riscos observats puguin deure a factors de confusió no mesurats.