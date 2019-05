Quatre destacades dones del món del vi, a Grau

Una vuitantena de persones, sobretot dones, van assistir fa uns dies al tast de vins Mujeres del Vino siglo XXI by Grau, celebrat a la seu de Vins i Licors Grau, a Palafrugell, i organitzat per la copropietària de l'empresa, M. Dolors Segarra. L'acte pretenia donar a conèixer l'experiència de quatre dones amb un paper remarcable en el sector del vi, que hi van ser presents: María José López de Heredia, enòloga de Viña Tondonia (Rioja); Xandra Falcó, copropietària de Marqués de Griñón (Toledo); Irene Alemany, enòloga d'Alemany i Corrio (Penedès) i Anna Espelt, directora i enòloga del celler Espelt Viticultors (Empordà).