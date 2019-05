Girona enceta un InundAR'T especial amb la 14a edició del festival

Tot a punt per a la 14a edició d'un Festival InundAR'T especial que comença avui i durarà fins al 2 de juny. L'espectacle oferirà un recorregut vivencial que està protagonitzat per cinc menors estrangers no acomapanyats (MENA). Aquesta es tracta d'una instal·lació en què es mostra la casa que han deixat, la que estan construint i la que volen projectar i és un dels cinc recorreguts sensitius que tindrà la mostra d'arts visuals. A més, aquest any s'estrenarà el MINI-ART, set propostes que combinen tallers i jocs creatius que estan oberts a tots els públics.