La UAB denuncia la seva situació financera i demana recursos a la Generalitat

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va alertar ahir de la seva situació econòmica delicada i va exigir a la Generalitat recuperar les partides pressupostàries prèvies a la crisi econòmica. El centre així ho va denunciar en una roda de premsa celebrada a l'edifici del Rectorat del campus de Bellaterra després d'una reunió extraordinària amb el Claustre. En l'esmentada reunió es va anunciar a la comunitat universitària que el centre tancarà l'exercici pressupostari corresponent a l'any 2018 amb un dèficit de 3,2 milions d'euros, segons la rectora, Margarita Arboix.

La rectora apunta que per aquest motiu reclamen a la Generalitat un finançament més just i un pla d'inversions per mantenir el nivell d'excel·lència que s'ha aconseguit els últims anys al campus vallesà. Segons Arboix, el dèficit pressupostari es va materialitzar el 2011 amb una rebaixa de 360 a 300 milions d'euros anuals, cosa que ha impedit realitzar actuacions per detenir el deteriorament d'alguns dels edificis del campus i retenir el talent que el centre genera.

En aquest sentit, Arboix va alertar de l'envelliment de la plantilla, que té una mitjana d'edat de 56 anys, i la dificultat de disposar de professorat preparat i suficient per a la investigació i docència. Arboix va parlar després d'una sessió extraordinària del claustre en la qual la comunitat educativa de la UAB va denunciar que des de l'any 2011 el pressupost està congelat, per la qual cosa reclama que es recuperi la inversió també en Universitats.