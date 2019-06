La moda eclosiona a l'illa d'Eivissa amb la Mercedes Benz Fashion Week

La moda va eclosionar dijous a l'illa d'Eivissa amb motiu de la Mercedes Benz Fashion Week, que va reunir els millors dissenyadors espanyols del moment, que van presentar les seves col·leccions creuer (resort) per a la temporada que ve. L'alta costura d'Alvarno (Álvaro Castejón i Arnaud Maillard, tàndem format en l'estudi de Karl Lagerfeld) va tancar la passarel·la que va tenir lloc a l'hotel Ushuaïa, a la platja d'en Bossa de l'illa. La resta de desfilades les van completar Andrés Sardá, The 2nd Skin and Co, Roberto Diz, Juanjo Oliva i David Laport, el creador internacional convidat a aquesta passarel·la.

Les peces eclèctiques d'Alvarno van impressionar el públic de la Mercedes Benz Fashion Week Eivissa, que enguany se celebrava per primera vegada al club de l'hotel Ushuaïa. Passaven 10 minuts de les 22 hores quan va sortir a l'escenari la primera model: lluïa una jaqueta amb estampat militar i amb aplics metàl·lics, que destacava sobre els leggins negres, senzills. Si el verd camuflatge va ser el color triat per a les seves jaquetes, ja siguin toreres o gavardines, per als vestits asimètrics van apostar per tons vius com el vermell i el blau marí. Tampoc van faltar el blanc i el negre, que, com van demostrar la resta de creadors, tornaran a ser tendència la temporada vinent. En la llibertat estètica d'Alvarno també va tenir cabuda l'elegància i sobrietat amb els vestits amb transparències i puntes.

La col·lecció més sorprenent de la passarel·la va ser la del dissenyador convidat de l'edició d'enguany, David Laport, dels Països Baixos. En aquesta penúltim desfilada les peces amb tuls, superposicions, frunzits i volums impossibles van captivar el públic, sobretot les instagramers més atrevides. Cadascuna de les 20 peces que va exhibir Laport és una obra d'art. No és d'estranyar que artistes de la talla de Sia i Jessie J hagin caigut rendides a les seves creacions. Entre els omnipresents blanc i negre, el dissenyador també va donar protagonisme al groc mostassa i al fúcsia. Tampoc van faltar en les seves teles lluentons ni plomes.

Un altre dels protagonistes va ser Andrés Sardá, amb la seva col·lecció de bany: looks mariners, banyadors, triquinis i biquinis en color negre.