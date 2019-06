La vil·la romana de Sarrià de Ter protagonitza una exposició al Museu d'Arqueologia de Girona

La vil·la romana del Pla de l'Horta de Sarrià de Ter, en procés de museïtzació, i considerada un dels jaciments més grans i ben conservats de Catalunya, protagonitza la nova exposició del Museu Arqueològic de Girona, a Sant Pere de Galligants, sota el títol De villa perfecta. Viure i treballar al Pla de l'Horta en època romana.

L'exposició mostra com era el dia a dia en aquesta vil·la romana, que va funcionar des del segle I aC fins al segle V dC. La mostra serà visitable fins al 15 de setembre i inclourà activitats paral·leles com visites guiades al jaciment, on la Diputació de Girona ha invertit els darrers anys prop d'un milió.

Des del 2008 la Diputació, la UdG i els ajuntaments de Sarrià i de Sant Julià col·laboren en el Projecte d'Intervenció Arqueològica al Territori de l'Antiga Gerunda, amb intervencions a Sarrià de Ter i a la muntanya de Sant Julià. Amb aquests treballs, s'ha descobert que la vil·la romana de Sarrià disposava d'un magatzem i d'un espai per produir-hi vi, equipat amb dues premses i diversos dipòsits. A més de la zona residencial, també disposava d'un tros de terreny per a activitats agràries i d'una petita necròpolis.

La direcció científica del projecte va a càrrec dels professors de la UdG Josep M. Nolla Brufau i Josep Burch i Rius. Hi participen alumnes per mitjà del Grup de Recerca d'Arqueologia, Prehistòria i Patrimoni, adscrit a l'Institut de Recerca Històrica de la UdG.