L'arquebisbe de Tarragona Jaume Pujol s'acomiada dels feligresos

El fins ara arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, es va acomiadar ahir dels religiosos i feligresos en l'última missa oficiada a la catedral tarragonina. En l'homilia, el clergue va demanar perdó pel «mal que hagi pogut fer» i va reconèixer que l'Església no passa per «un moment fàcil».

Davant d'això, va fer una crida a no perdre l'esperança i va animar els fidels a rebre «amb els braços oberts» al nou arquebisbe, Joan Planellas, capellà i teòleg gironí que prendrà possessió del càrrec el proper 8 de juny. Pujol plega un cop ha complert 75 anys, tal com marca el dret canònic, i poc després d'haver-se vist immers en una polèmica per haver afirmat que «a vegades les persones tenen mals moments que se'n penedeixen tota la vida» quan van aparèixer casos d'abusos sexuals de clergues cap a menors a la seva diòcesi.

La catedral de Tarragona es va omplir amb gairebé 800 feligresos, autoritats i religiosos com l'alcalde en funcions de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros o l'abat de Poblet, Octavi Vilà, per dir adeu a Jaume Pujol, que va oficiar així la seva última cerimònia com a arquebisbe de l'arxidiòcesi.



Paraules emotives

Durant la missa solemne, iniciada ahir a les onze d'aquest matí, es van viure diversos moments emotius després de celebrar-se l'eucaristia. En concret, dos fidels van entregar un cartell que contenia diversos missatges, amb els quals van voler mostrar la «petjada» del que ha significat Pujol per ells.

També van ser emotives les paraules de monsenyor Joaquim Fortuny, que va subratllar alguns dels aspectes més significatius del pontificat de Pujol, com les accions en l'àmbit educatiu, les relacionades amb la governança o bé els reptes futurs de l'arxidiòcesi de cara la nova etapa.