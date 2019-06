Kontrovèrsia: de Sant Feliu de Guíxols a l'Acampada Jove

La banda de Sant Feliu de Guíxols Kontrovèrsia va guanyar divendres la final del concurs de grups emergents Destaca't, i tocarà aquest juliol a l'Acampada Jove de Montblanc, en el marc del concurs Música Jove. El conjunt va convèncer tant el jurat com les prop de 500 persones que van omplir la plaça Santa Susanna de Girona, xifra rècord en les darreres edicions del concurs.

Amb un registre que inclou versions de grups de referència i temes propis, com Allibera't, Kontrovèrsia ha aconseguit arribar a la final interterritorial del Música Jove en menys d'un any d'activitat. La banda, formada per quatre noies i un noi, va treure la màxima puntuació pel que fa a paritat de gènere. El Destaca't va incorporar aquest criteri en les valoracions en la darrera edició, amb l'objectiu de fomentar la presència femenina dalt de l'escenari. El jurat també va atorgar als baix-empordanesos la màxima puntuació pel que fa a presència sobre l'escenari, per la seva connexió amb el públic en escena.

Els altres dos finalistes del concurs, els figuerencs Koalanú, amb el seu indie-rock, i els gironins Eleusis, amb un registre de rock psicodèlic, van demostrar un molt bon nivell musical, igual que totes les bandes participants de les semifinals. Els dos conjunts van treure la màxima puntuació del jurat pel que fa a l'elaboració de temes propis, i Koalanú també va destacar per tocar el 100% dels temes en català, fet important en un concurs que va néixer per fomentar la música en aquesta llengua.

La nit va acabar amb l'actuació de Miquel del Roig, que va actuar com a padrí d'una 11a edició del concurs que ha registrat una assistència rècord tan pel que fa a la final de Girona com a les 3 semifinals celebrades a Caldes de Malavella, Cassà de la Selva i Olot.