Descobreixen el mecanisme que regenera les cèl·lules del cor d'un peix

Investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya i del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona han descobert el mecanisme pel qual les cèl·lules cardíaques del peix zebra es mouen i es divideixen en cèl·lules de dos nuclis per regenerar el cor. La investigació obre nous camins per veure si aquest mecanisme de regeneració es pot aplicar en humans. El director de la investigació, Xavier Trepat, ha explicat que després d'una lesió aguda, com un infart de miocardi, el cor humà és incapaç de regenerar-se perquè les cèl·lules cardíaques adultes no poden créixer i dividir-se per substituir les danyades.