Desenvolupen anticossos que bloquegen una de les vies de contagi de l'Ebola

Científics de l'Institut d'Investigació de la Sida (IrsiCaixa) han desenvolupat anticossos que bloquegen una de les vies d'entrada del virus de l'Ebola en les cèl·lules humanes, després de descobrir que aquest virus utilitza el mateix receptor cel·lular que el VIH per envair les cèl·lules mieloides del sistema immunitari, des d'on s'expandeix cap a altres teixits. El resultat del treball, que publica la revista Nature Microbiology, significa que aquests anticossos, actualment en fases preclíniques, podrien formar part en un futur de noves estratègies antivirals preventives o terapèutiques per a l'Ebola, una malaltia hemorràgica greu que no disposa de tractament i que resulta mortal en un 50% dels casos.

La investigadora de l'IrsiCaixa Núria Izquierdo-Useros ha explicat que han descobert que els filovirus, família que engloba virus com el de l'Ebola, comparteixen amb el VIH una de les rutes d'entrada a les cèl·lules mieloides del sistema immunitari, i han dissenyat anticossos que bloquegen totalment aquesta via en cèl·lules humanes.

Segons la investigadora, el principal obstacle per dissenyar teràpies contra virus amb gran variabilitat genètica és la necessitat d'actuar simultàniament contra múltiples dianes del virus perquè el tractament no perdi eficàcia. «En l'Ebola, la complexitat sorgeix perquè no es pot preveure quina espècie emergirà en cada brot. Una forma d'evitar aquest escull és dissenyar una teràpia contra els receptors virals de la cèl·lula, que no canvien. Però per a això cal conèixer quins són aquests receptors, i ara n'hem trobat un i dissenyat anticossos que poden bloquejar-lo», ha precisat Izquierdo.