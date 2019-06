La immunoteràpia és més eficaç en pacients amb metàstasi, segons conclou un estudi

La immunoteràpia sola o en combinació amb la quimioteràpia aconsegueix millors resultats en pacients amb metàstasi que mai no han rebut tractament, segons un treball que ha revisat set assajos clínics en els quals han participat més de 6.000 pacients de tot el món. El treball ha estat dirigit per Jordi Remón, responsable de la Unitat de Tumors Toràcics del Centre Integral Oncològic Clara Campal (CIOCC) de l'Hospital HM Delfos de Barcelona, i publicat a Journal of Thoracic Oncology.

L'informe destaca la rellevància de la immunoteràpia com a nou tractament de primera línia sola o en combinació amb quimioteràpia en pacients amb càncer de pulmó avançat, cosa que, segons Remón, «permetrà establir nous estàndards, ja que fins ara la immunoteràpia només havia demostrat la seva eficàcia com a tractament de segona línia».

La immunoteràpia és una nova estratègia terapèutica que es basa en l'estimulació del propi sistema immunitari perquè pugui actuar contra les cèl·lules cancerígenes.

El document recull, també, les principals novetats terapèutiques sobre la teràpia personalitzada, que resulta clau en el 25% dels pacients amb càncer de pulmó metastàtic amb alteracions genòmiques. En aquests casos, la teràpia personalitzada millora el pronòstic, endarrerint l'inici de la quimioteràpia, segons Remón.

«Aquests avenços obren un nou camí per tractar el càncer de pulmó avançat, però encara ens queden diversos reptes per davant com la caracterització de biomarcadors predictius», ha afegit l'oncòleg.