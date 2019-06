Arrenca a Girona el festival In-Somni de Dr. Feelgood, Dead Bronco i Ilegales

La nova edició del festival In-Somni passarà a la història per portar a Girona icones del rock com la mítica banda britànica Dr. Feelgood, els asturians Ilegales i els bascos Dead Bronco, sense que passin desapercebuts els concerts de The Bird Yellow –projecte del barceloní Gerard Vidal–, Fina –conegut per la música i pel seu activisme social–, o els gironins Silverflame, amb un repertori de psicodèlia i rock intens.

La 16a edició de l'In-Somni arrencarà avui amb els esmentats The Bird Yellow més Fina més Tori Sparks a l'Auditori de la Mercè a les 22 hores, per posar en marxa un cap de setmana llarg de quatre dies que s'acomiadarà diumenge amb Dr. Feelgood més Silverflame al Teatre de Bescanó.

A més de Girona i Bescanó, Salt també és seu d'aquesta nova edició del festival amb els espectacles a la sala La Mirona de Dead Bronco més New Day més The Lizards la nit de divendres. També a La Mirona hi haurà dissabte els esperats Ilegales, que el festival presenta com a «caps de cartell indiscutibles» i que actuaran abans que Paraíso Plástico, la banda de rock alternatiu que lidera el banyolí Carles Sucarrats.