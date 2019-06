La sardana és una joia

Aquesta joia en homenatge a la sardana s'anomena Ànima, i s'ha decidit després d'un concurs popular desenvolupat a través de les xarxes socials de la Confederació Sardanista de Catalunya. El guanyador es va triar a través d'un jurat de l'entitat que va decidir el nom que va semblar que expressava millor els valors i el missatge de la peça. La persona que va proposar aquesta denominació, Marisol Seny, va rebre un exemplar del penjoll. L'afortunada va recollir el premi el passat diumenge 12 de maig, a la ballada del Pla de la Catedral de Barcelona, en el marc del Concert-Final de La Sardana de l'Any al Liceu.

El disseny original és de Pia Vilarrubias i la seva forja correspon al joier Roger Figueras, que compta amb taller artesanal propi. Es tracta d'un joier reconegut arreu del món, anomenat Arior, a Barcelona. La joia Ànima té una tirada limitada i numerada, i la seva comercialització correspon a SitgesBlaumar. Es pot obtenir més informació sobre aquesta joia i comprar-la a través de SitgesBlaumar a través del 93 809 85 62, o via el correu sitgesblaumar@gmail.com.

En aquest sentit, hi ha una promoció especial fins el diumenge 30 de juny, amb un descompte especial del 20% sobre el preu per a totes aquelles compres que les facin persones sòcies d'entitats adherides a la Confederació Sardanista de Catalunya. A més a més, les 25 primeres persones en comprar-la, rebran un val de descompte de 25 ? per a properes compres i una ampolla de cava de regal.



Aplec de la Bisbal



La Bisbal ha anat moltes vegades coneguda pel món de la sardana, especialment per la seva cobla La Principal de la Bisbal, fundada el 1888 i que és i ha estat un referent dins l'aspecte coblístic. Però, a més, en aquesta població disposen d'una escola de cobla i són moltes les activitats que desenvolupen el decurs de l'any. Voldria destacar la persona de Ramon Duran, que en molts ha estat el capdavanter de l'entitat.

Aquest cap de setmana celebren el 57è Aplec de la Sardana, que començarà el dissabte, a les 6 de la tarda, amb l'actuació de la cobla de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló.

El diumenge, al passeig Marimon Asper la celebració de l'Aplec amb les cobles: La Principal de la Bisbal, Montgrins, Bisbal jove, Jovenívola de Sabadell, i Escola de Música Municipal Conrad Saló. amb sessions de matí i tarda.

A les 10 del matí, començament del 57è Aplec de la Sardana, amb un Taller de bitlles catalanes i XI Trobada de col·leccionistes de plaques de cava i Concurs de colles improvisades (4-6 parelles).

Tarda: Una vegada més a l'Aplec, la colla sardanista Aires Gironins del GEIEG, ballarà una Sardana de lluïment.

Destacar que enguany hi hauran dues estrenes, que són les sardanes Reina de l'Empordà, d'Olivier Marquès i Nebot, i Una llum a la Bisbal, deJ ordi Paulí i Safont. També es tocarà la sardana guanyadora del Concurs Musical Conrad Saló, que fou: Amb ganes, de Lluc Vizentini. A més hi haurà un record especial per a Joan Ferrerós Pibernat i Jaume Culleras Pont Jacupo, sardanistes bisbalencs, recentment traspassats.

Anotem, també, que es lliurarà el guardó al millor cartell de l'any passat, i també al millor butlletí (llibret) de l'Aplec, del concurs de l'Agrupació d'Aplecs de les Comarques Gironines.



Aplec de Toluges



La població de Toluges, roman a la Catalunya Nord, a la vora de Perpinyà, és una vila d'uns 6.000 habitants. La seva importància històrica roman en el fet, de que fou l'objectiu de les assemblees de Pau i Treva de Déu.

Així amb el record de la història Toluges, segueix honrant el seu passat i pressent català, amb les sardanes. Diumenge celebren el seu 34è aplec . Les ballades a partir de les 15,30 h. tindran lloc al Parc Clairfont amb les cobles: Tres vents i Nova Germanor.



Ball del Gambeto

de Riudaura



El Ball del Gambeto de la petita vila de Riudaura, a comarca de La Garrotxa, és una dansa catalana que es balla durant la Festa del Roser, a la tarda (diumenge de Pentecosta o segona Pasqua), i que aquest any s'escau el 9 de juny. Les vuit parelles que dansen van vestides segons mana la tradició: els homes porten gambeto, que és una capa llarga i negra, que a Riudaura va cordada a l'estil d'una sotana, barret de copa i un cigar puro havà a la boca. D'aquesta peça del vestuari en pren el nom el ball. Les dones duen faldilla llarga, caputxa blanca i un mantó brodat amb flors que els cobreix les espatlles.

Tot i que el programa inclou un bon grapat d'activitats musicals, gastronòmiques, esportives i infantils repartides en els dies que duren les celebracions, l'acte més esperat té lloc el diumenge, moment en què la plaça del Gambeto s'omple de gom a gom per veure el tradicional ball homònim.

El Ball del Gambeto el ballen els homes amb el copalta en la mà i el gambeto posat, i les dones amb caputxa blanca i vestit de seda. Es ballava per la festa del Roser; la tonada era semblant al ball dels pabordes de Sant Joan de les Abadesses; la primera part tenia un caràcter cortesà.

Una vegada efectuat el ball, pels dansaires locals, es desfan les parelles i van a buscar gent el públic invitant-los a seguir amb el ball, fins que la plaça queda curulla de parelles que seguint el ritme de la música evolucionen al redós de la plaça, convertint-se amb una gran ball popular.

Abans i després de la dansa s'hi toquen sardanes, que aquest any seran interpretades per la cobla La Flama de Farners.

a Principal de Porqueres



La Principal de Porqueres celebra enguany els seus 20 anys d'història, i per commemorar-ho ha organitzà un concert, el passat dissabte 18 de maig, a Porqueres, en el marc de la Festa Major del poble.

Així, el concert va oferir sardanes molt populars, que van captivar el públic. Entre els assistents hi havia la filla de Manel Saderra Puigferrer, la Magdalena. Per això una de les peces interpretades va ser Magdalena, i se li va fer una menció especial. En aquest sentit, Manel Saderra i Puigferrer va dirigir l'any 1999 la sardana que va interpretar la cobla, a la inauguració de la plaça que porta el nom del compositor.

Al concert de celebració, la cobla també va interpretar La del senyor mestre d'Amer. La celebració dels 20 anys de la cobla La Principal de Porqueres, i sobretot, la joventut renovada del seus components, és una molt bona notícia per al món de la cobla i la sardana.