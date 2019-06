D'executiu agressiu a monjo de Montserrat

Nou ordenament al monestir. David Valls va treballar durant vint anys en una multinacional petroliera, però no era feliç. Després d'un recés a Montserrat, va decidir abandonar una vida que no el satisfeia per fer-se monjo, tot adoptant el nom religiós de Pau. Demà signarà el compromís definitiu amb la comunitat benedictina.

avid Valls té 57 anys i durant 20 anys va treballar com a alt executiu d'una multinacional petroliera. Això li va permetre guanyar molts diners i viure amb tot tipus de luxes, però no era feliç. «Era un executiu molt agressiu i això va estar a punt de provocar-me un veritable col·lapse. Algú que m'estima molt em va fer veure que potser era bo parar i vaig fer un recés a Montserrat. A partir d'aquí va començar tot», explica Valls. David ha adoptat el nom de Pau com a religiós i ha decidit deixar enrere la seva vida d'alt directiu per dedicar-se a la pregària. Després de deu anys preparant-se, primer com a postulant i després com a novici, demà signarà el seu compromís definitiu amb la comunitat benedictina de Montserrat. Fa quatre anys que aquesta comunitat no incorpora un monjo nou.

Casat pel civil i sense fills, David Valls treballava en una multinacional petroliera com a alt directiu. Tal com defineix ell mateix, era un «executiu agressiu», i això el va dur a fer coses de les quals no se sent orgullós. «Quan t'adones que la gent que està al teu voltant no són feliços i creus que pots estar fent mal a algú, això s'ha d'aturar», explica.

A punt de patir «un veritable col·lapse», una amiga no creient li va recomanar fer un recés a Montserrat i, a partir d'aquí, va sorgir la seva relació «d'enamorament» amb la comunitat. «No va ser d'un dia per l'altre. Va ser un procés», assenyala.

Després de passar per l'hostatgeria de Montserrat, Valls va decidir deixar la seva feina a Madrid i iniciar el postulantat i, més tard, el noviciat. Per fer-ho, va fer el «vot de pobresa», de manera que ha hagut de desfer-se de tots els seus béns. «He decidit fer aquest pas per ser feliç. Només això ho explica», assegura.

David Valls, -ara el monjo Pau Valls-, va néixer al barri de Sants-la Bordeta de Barcelona, en el si d'una família catòlica. Els seus pares van morir coneixent el canvi que havia decidit fer, i ho van acceptar. Dins de la seva família, assegura, «hi ha qui ho ha acceptat millor que d'altres, però tots volen venir a Montserrat». «Amb això ja ho tinc tot», afirma.

Sota la regla de Sant Benet, ora et labora, Valls es desperta cada dia a les cinc del matí. Segueix totes les pregàries i feines religioses i treballa. Entre les feines que més li agraden, presenta un programa de música folk, titulat Pelegrins de les ones, que s'emet a Montserrat Ràdio.

Demà, en la missa conventual, Valls signarà el seu compromís definitiu amb la comunitat benedictina i confirmarà els seus vots a la Regla de Sant Benet. Després, el pare abat, Josep Maria Soler, li entregarà la cogulla i el llibre d'oracions, i rebrà l'abraçada de tots els monjos del monestir com a símbol d'unió i acollida.